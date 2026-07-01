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Fratoianni: "Serve gamba centrista al campo largo? Non capisco cosa significhi, bisogna partire dai contenuti...".

Fratoianni:
01 luglio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C’è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione". Lo afferma Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti nella trasmissione Point Break, in onda questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. Sulla questione, Fratoianni spiega che bisogna partire dai contenuti e solo successivamente dalla loro collocazione politica: "È riformista chiedere di tassare le enormi ricchezze? Per me sì, è una proposta moderata". Il leader di Avs conclude: "Poi, se nell’organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro".

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Fratoianni gamba centrista campo largo riformista tassare ricchezze
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