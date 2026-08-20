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West Nile, infezioni in crescita: 312 casi confermati e 13 decessi da inizio anno

I dati dell'Iss: "Numeri inferiori a quelli dello scorso anno ma virus ormai circola stabilmente in quasi tutto il territorio nazionale"

Una zanzara - (123RF)
Una zanzara - (123RF)
20 agosto 2026 | 10.26
Raffaella Ammirati
LETTURA: 2 minuti

In crescita, in Italia, i casi di infezione da West Nile virus nell’uomo. Dall’inizio dell’anno al 19 agosto sono stati segnalati nel nostro Paese 312 casi confermati (erano 226 nel report precedente, al 12 agosto), di cui 156 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 caso importato dalle Maldive), 40 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 115 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso). Tra i casi confermati sono stati notificati 13 decessi (1 decesso in un caso importato). Nello stesso periodo sono stati segnalati 9 casi di Usutu virus (5 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 1 Lazio, 1 Piemonte). Lo indica il bollettino della sorveglianza coordinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), oggi pubblicato in coincidenza con il World Mosquito Day.

"Lo scorso anno nello stesso periodo erano 351 i casi segnalati con 22 decessi. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate e confermate, è pari al 7,7% (13,9% nel 2025). Salgono a 60 le Province con dimostrata circolazione del Wnv appartenenti a 16 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nello stesso periodo dello scorso anno erano 52 in 15 regioni", si legge in una nota Iss..

"Nonostante il numero di casi sia inferiore a quello dello scorso anno, così come la letalità, il virus ormai circola stabilmente in quasi tutto il territorio nazionale, come dimostrano anche i casi riportati in donatori di sangue", sottolineano gli esperti di arbovirosi del Dipartimento di malattie infettive dell’Iss." Questo conferma la necessità di una sorveglianza e di un monitoraggio attenti e di una diagnosi precoce dei casi, anche per continuare a garantire la sicurezza di trasfusioni e trapianti", evidenziano.

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