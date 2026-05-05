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Giuseppe Conte: "Tornato a casa. Intervento riuscito, sto molto bene"

Il presidente M5S: "Ora c'è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop"

Giuseppe Conte (Ipa)
Giuseppe Conte (Ipa)
05 maggio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l'intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora ovviamente c'è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop. Ringrazio il personale medico e sanitario per l'accurata assistenza". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

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"Con tutto il M5S - aggiunge l'ex premier - sono a lavoro in queste ore perché si entra nel momento cruciale per l'organizzazione delle due giornate di Nova del 16 e 17 maggio: '100 spazi aperti per la democrazia'. È lì che con tutti voi inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l'Italia. Le notizie di questi giorni su stipendi e rincari confermano che c'è bisogno di tutta la vostra passione e del vostro contributo di idee per cambiare in meglio la vita delle persone in questo periodo così complicato. Insieme".

Conte aveva annunciato il 27 aprile di dover "annullare gli incontri più imminenti" per sottoporsi a un intervento chirurgico. Tre giorni dopo il messaggio sui social: "Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l'intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l'ora".

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