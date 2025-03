In campo i 'Team Vannacci': 10 soci con nomi 'segreti', dentro anche iscritti in altri partiti

Arrivano le regole per la creazione dei Team Vannacci, le strutture territoriali di appoggio al generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato indipendente con la Lega di Matteo Salvini. Le squadre, come prevede il regolamento visionato dall'AdnKronos, dovranno "essere composte da almeno 10 (dieci) soci ordinari in regola col tesseramento" del Mac, il 'Movimento il mondo al Contrario', nato a seguito del best seller omonimo del generale, prima come associazione e ora come movimento politico. Non solo: i vari team che si formeranno dovranno "individuare all’interno del gruppo il Team Leader". Previsto anche un nome per ogni struttura, che dovrà essere quello "di un personaggio storico o di riferimento del luogo dove il Team nasce". Nel team si darà spazio anche a "tesserati ad altri partiti ma sotto il controllo del team leader".

Altro punto del regolamento per le cellule vannacciane la segretezza dei nomi degli iscritti, che "saranno noti al solo Direttivo Nazionale". Inoltre prevista una quota annuale della tessera con scadenza al 31-12" pari "a 20€ (venti Euro) per socio ordinario". "L’accesso di un socio giovane -viene sottolineato- quindi con tessera gratuita, non verrà conteggiato al fine del raggiungimento numero minimo di soci. Tale importo sarà suddiviso tra il Mac ed il Team in due parti uguali, la parte spettante al Team sarà sottoforma di un controvalore in gadget o abbigliamento o quant’altro deciso dal Direttivo". (di Francesco Saita)