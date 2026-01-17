circle x black
Italia-Giappone, Meloni e le bacchette a tavola: "Takaichi mi ha fatto i complimenti"

La premier: "Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo..."

17 gennaio 2026 | 11.52
"Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo...", racconta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito dell'incontro con l'omologa nipponica durante la visita in Giappone.

A chi le chiede, durante un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, come può essere protagonista l'Italia in una nuova K-pop diplomacy (con riferimento ai rapporti con Giappone e Corea), Meloni risponde: "Penso che noi dobbiamo sempre e solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci di essere aperti, capaci anche di tirare fuori un po' un lato umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare. E penso che questo alla fine stia facendo la differenza nella nostra capacità di costruire relazioni che sono solide, che sono certamente politiche, che sono strategiche, ma che sono spesso anche umane. E questo non fa male".

