circle x black
Cerca nel sito
 

Le Marche entrano nella Zes, Carloni (Lega): "Ora si apriranno grandi opportunità per il sistema produttivo"

Per il presidente della Commissione Agricoltura della Camera e deputato della Lega, "questo impegno lo avevamo assunto con i marchigiani in campagna elettorale: è un segnale concreto di serietà ed una vittoria importantissima per la comunità marchigiana"

Le Marche entrano nella Zes, Carloni (Lega):
12 novembre 2025 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Con il voto parlamentare di oggi, il territorio delle Marche rientra nella Zona Economica Speciale: un passaggio atteso che apre grandi opportunità per il nostro sistema produttivo". Lo dichiara Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera e deputato della Lega.

"Questo impegno lo avevamo assunto con i marchigiani in campagna elettorale e, a differenza delle precedenti amministrazioni, questa maggioranza e questo Governo lo hanno mantenuto. È un segnale concreto di serietà ed una vittoria importantissima per la comunità marchigiana - prosegue Carloni - resa possibile grazie all’impegno di tutto il centrodestra, del Governo nazionale e del Presidente Acquaroli, ai quali va il mio ringraziamento. Con l’estensione della Zes nelle Marche sarà attivo un unico sportello digitale nazionale con regime semplificato e autorizzazione unica entro sessanta giorni, e la possibilità di un inquadramento preliminare del progetto per evitare errori e perdite di tempo. Saranno poi previsti vantaggi in entrata/uscita delle merci e semplificazioni operative nei porti, interporti e aree logistiche, con la possibilità di istituire zone franche doganali".

"Inoltre, le opere collegate agli investimenti Zes saranno qualificate urgenti e indifferibili, accelerando espropri, occupazioni d’urgenza e tutti gli atti propedeutici. La gestione farà capo a una Cabina unica di regia nazionale, per garantire coordinamento e vigilanza. Adesso serve lo stesso piglio nella modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale, per includere ulteriori comuni nei benefici del credito d’imposta e del Bonus Zes su occupazione, specialmente nella provincia di Pesaro Urbino, che finora sono stati esclusi. In tal modo - conclude Carloni - potremo sprigionare pienamente il potenziale della Zes, rafforzando competitività, occupazione e attrazione di investimenti lungo tutta la filiera produttiva marchigiana".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zes Marche Carloni Lega
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza