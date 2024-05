"Fiorello è simpaticissimo per cui è giusto che faccia battute. Ogni tanto mi chiede di condurre qualcosa, una volta Sanremo, un’altra volta il Tg1 io però non ho queste capacità e ho solo il dovere di occuparmi degli imprenditori italiani e del lavoro e questo cerco di svolgerlo al meglio, con uno stipendio immagino più basso di quello che percepirei se facessi quello che mi propone". Risponde così, con ironia, il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine di Cibus, a chi gli chiedeva di commentare la battuta di Fiorello che oggi, su ‘VivaRai2!’, cogliendo lo spunto dello sciopero dei giornalisti Rai e sulle polemiche che ne sono seguite, ha ironizzato sull’ingerenza del governo e ha chiamato in causa lo stesso Lollobrigida scherzosamente come conduttore del Tg1.