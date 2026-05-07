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Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: "Non ho insultato i disabili"

Il giornalista: "Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni"

Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì:
07 maggio 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull'efficacia della sua azione con un paragone stigmatizzato sui social. "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo", le parole di Giannini, accompagnate dall'applauso del pubblico.

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L'intervento del giornalista è stato criticato aspramente da molti utenti. "Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a diMartedi. Chiunque la riascoltasse, può rendersi conto che, parlando dell’azione del governo rispetto alle emergenze del Paese, sono partito da un accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva alcun giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino", scrive Giannini su X.

"Per capirlo, basta risentire le mie parole, senza l’autotune del pregiudizio politico e ideologico, che invece usano gli agit-prop del governo, col supporto dei soliti gazzettieri di complemento. E' penoso che la mia riflessione venga trasformata in un insulto ai disabili. O addirittura in un inno all’eugenetica. Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni. Se in ogni caso qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso. Ma vorrei che fosse chiara la strumentalità di certe accuse", prosegue. "Conosco la vera disabilità, anche per ragioni familiari. E il peso che ne porto, sul cuore e sulla coscienza, non mi consentirebbe mai di mancare di rispetto a chi la vive ogni giorno, con dolore e con amore", conclude.

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