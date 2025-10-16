circle x black
Matilde Siracusano: "Il mio amore con Roberto Occhiuto iniziato con un caffè"

Il racconto a Monica Setta in 'Storie al bivio'

Roberto Occhiuto e Matilde Siracusano - Fotogramma /Ipa
16 ottobre 2025 | 21.05
Redazione Adnkronos
Matilde Siracusano racconta in esclusiva a Monica Setta a "Storie al bivio", in onda sabato 18 ottobre alle 15.30 su Rai 2 la sua storia d'amore con il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, padre del suo Tommaso di 3 anni.

"Ci siamo conosciuti tanti anni fa quando io cominciavo a fare politica con Udc ma eravamo entrambi impegnati. Ci siamo rivisti per ragioni politiche e abbiamo iniziato a uscire in gruppo. Poi, una sera riaccompagnandomi a casa gli offri un caffè e da allora non ci siamo più lasciati", racconta.

"Io e Roberto - ha detto ancora Siracusano - abbiamo vissuto con estrema discrezione il nostro amore. Lui ha conosciuto le parti più intime del mio carattere. Una sera eravamo al ristorante Riva a Falerna Marina a Lamezia ed io mi misi a cantare perché il mio sogno segreto era diventare una cantante. Ma sa anche quanto io sia secchiona. Mi ha vista piangere sui fogli di un importante intervento in aula. Mio padre mi ha insegnato che non si legge, si va a braccio ed io ho fatto così. Quella volta era particolarmente dura ma Roberto seppe confortarmi dicendomi che sarei diventata più brava dei miei maestri politici*

Matilde Siracusano Roberto Occhiuto Storie al bivio
