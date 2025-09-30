circle x black
Mattarella: "Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi"

Il presidente della Repubblica ad Astana: "Rinuncia Kazakistan ad arsenali nucleari scelta di pace e civiltà"


30 settembre 2025 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Apprezziamo il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan.

"Il percorso del Kazakistan dall'indipendenza è eloquente -ha proseguito il Capo dello Stato- a partire dalla scelta di rinunciare agli ordigni nucleari esistenti sul suo territorio e di aderire al Trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. Una scelta di pace e di civiltà. La comune adesione ai valori del multilateralismo e la condivisa volontà di operare per rendere più efficaci le organizzazioni in cui si esprimono sono elementi che contribuiscono a consolidare il dialogo tra Astana e Roma".

