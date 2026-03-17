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Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: "Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato"

Il rapper annuncia la puntata online il 19 marzo: "Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto"

Fedez
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17 marzo 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchiera. E con una storia si rivolge in modo polemico a chi contesta la presenza della premier a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. "Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete", scrive Fedez pubblicando gli screenshot delle email con la proposta di partecipazione a Pulp Podcast inviate a Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. In passato, Pulp Podcast ha ospitato numerosi esponenti della politica - sostanzialmente di tutti i partiti - per interviste e discussioni su un ampio ventaglio di temi.

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meloni fedez pulp podcast fedez pulp podcast
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