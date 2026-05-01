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Irruzione e spari in un ristorante di Bisceglie, ucciso il caposala

La vittima, Angelo Pizzi di 62 anni, quasi certamente non era il bersaglio dei killer ma si sarebbe trovata lungo la traiettoria dei colpi. Guerra tra clan tra i possibili moventi

Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
01 maggio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono tre le persone che ieri sera hanno fatto irruzione all’interno del ristorante Spaghetteria n.1 in via Storelli a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco uccidendo il caposala 62enne Angelo Pizzi. Sul caso stanno indagando i carabinieri anche attraverso l'esame delle telecamere di sorveglianza in zona. Non è escluso che fuori dal locale ci fosse una quarta persona che stesse aspettando le altre tre, entrate nel ristorante.

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L'indagine sull'omicidio è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, competente anche sul territorio del Tribunale di Trani. Quasi certamente non era Pizzi, incensurato, il bersaglio dei killer ma si sarebbe sfortunatamente trovato sulla traiettoria dei numerosi colpi esplosi.

Gli inquirenti valutano l'ipotesi che il delitto sia collegato all'omicidio di Filippo Scavo, 42 anni, pregiudicato, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 aprile nella discoteca Divine club di Bisceglie. L'uomo era ritenuto esponente di un certo rilievo del clan Strisciuglio di Bari. Negli ultimi giorni proprio il capoluogo pugliese è stato segnato da diversi episodi di sangue (tra i quali il ferimento lieve di una anziana di 85 anni, anche quest'ultima colpita casualmente nella sua abitazione durante una sparatoria nel Borgo Antico), che rientrerebbero in una guerra tra il clan Capriati, egemone nella città vecchia, e il potente clan Strisciuglio che è maggiormente ramificato nel territorio.

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omicidio ristorante bisceglie bisceglie omicidio ristorante omicidio angelo pizzi omicidio lino pizzi
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