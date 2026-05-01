circle x black
Cerca nel sito
 

Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio

Ritrovato poco prima di mezzogiorno il cadavere del 68enne di Carbonara di Bari scomparso il 31 marzo scorso

Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
Rilievi dei carabinieri - Fotogramma /Ipa
01 maggio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cadavere di un uomo di 68 anni, di Carbonara di Bari, del quale era stata denunciata la scomparsa tre settimane fa, è stato ritrovato poco prima di mezzogiorno dai carabinieri della Compagnia 'San Paolo' all'interno di un esercizio commerciale dello stesso quartiere alla periferia del capoluogo pugliese. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale dell'Arma. L'uomo si sarebbe allontanato il 31 marzo. Alcuni giorni dopo i parenti hanno diramato un appello per la sua ricerca tramite i social.

CTA

Gli inquirenti stanno approfondendo le modalità della morte del 68enne. Gli accertamenti dovranno anche tentare di fare luce sui motivi per i quali il cadavere è stato trovato in un negozio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bari scomparso bari cadavere scomparso bari cadavere negozio carbonara di bari
Vedi anche
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza