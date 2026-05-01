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Suora aggredita a Gerusalemme, l'attacco e l'arresto del sospetto - Video

L'aggressione martedì scorso sul Monte Sion. La polizia israeliana: "Tolleranza zero contro violenza. In una città sacra allo stesso modo per ebrei, cristiani e musulmani, rimaniamo impegnati a proteggere tutte le comunità"

01 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate da Channel 12, il momento dell'attacco alla religiosa. Nel video, la suora viene gettata a terra da un uomo che la raggiunge correndo per poi sferrarle un un calcio. In seguito alla segnalazione dell'attacco, fa sapere la polizia israeliana postando un nuovo video sui profili social, "gli agenti sono intervenuti immediatamente, avviando un'indagine che ha portato all'arresto di un sospettato. È prevista una richiesta di proroga della sua detenzione". La polizia di Israele, si legge ancora, "tratta qualsiasi attacco ai membri del clero e delle comunità religiose con la massima serietà e applica una politica di tolleranza zero a tutti gli atti di violenza. In una città sacra allo stesso modo per ebrei, cristiani e musulmani, rimaniamo impegnati a proteggere tutte le comunità e a garantire che i responsabili di violenze siano ritenuti accountable.

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suora aggressione gerusalemme gerusalemme suora aggredita polizia israele
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