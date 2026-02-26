Meloni: "Il governo al lavoro per valorizzare Made in Italy"

Il messaggio della premier alla terza edizione dell'Italian Investment Council, promosso da Remind. Fitto: "Competitività e crescita sono oggi priorità assolute". Crisafi (Remind): "Il nostro obiettivo è rendere più stabile il ponte tra pubblico e privato"

"L'Italia ha un'economia solida e un sistema industriale e manifatturiero di prim'ordine, in grado di integrarsi con chi vuole avviare un'attività in Italia. La nostra Nazione è universalmente riconosciuta come la Patria del bello, del ben fatto e della creatività. L'export è uno dei nostri asset e il Made in Italy è apprezzato e amato in tutto il mondo. Questi sono i nostri principali punti di forza, e il Governo sta lavorando per valorizzarli e per favorire chi vuole fare impresa in Italia". Così la premier Giorgia Meloni, nel messaggio di saluti inviato alla terza edizione dell'Italian Investment Council, promosso da Remind.

"Ne è un esempio - ha proseguito la premier - la norma che questo Governo ha voluto e che riguarda i grandi programmi di investimento esteri in Italia, dal valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro, che prevede un procedimento unico di autorizzazione e la nomina di un commissario straordinario. Misure che semplificano enormemente le procedure, perché indicano a chi vuole investire in Italia un unico interlocutore a cui possono rivolgersi e con cui parlare, anche a garanzia di tempi rapidi e certi".

"Stiamo rendendo l'Europa più semplice, più flessibile e più capace di sostenere i territori e le loro comunità - ha rivendicato Raffaele Fitto Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea - Il nostro obiettivo è costruire un’Europa solida al suo interno e allo stesso tempo forte nello scenario internazionale. Competitività e crescita sono oggi priorità assolute ma la competitività europea non nasce solo dalle grandi strategie nasce prima di tutto dalla forza dei territori, dalle imprese e dalle comunità locali. Ed è per questo che la politica di coesione resta uno strumento strategico fondamentale per l'Unione Europea".

Paolo Crisafi Cavaliere di Gran Croce e presidente di Remind ha fatto presente: “L’Italia Investment Council by Remind è una piattaforma permanente di dialogo strategico e di collaborazione istituzionale che pone al centro il presente e il futuro economico, sociale e culturale dell’Italia. In uno scenario globale segnato da trasformazioni profonde e sfide complesse, riteniamo fondamentale costruire risposte condivise, concrete e orientate alla crescita. Il nostro obiettivo è rendere più stabile il ponte tra Pubblico e Privato, promuovendo un confronto autorevole tra Istituzioni, Imprese, Investitori, Manager ed Esperti, affinché il dialogo si traduca in azioni concrete. Lo sviluppo sostenibile e la competitività della Nazione richiedono infatti una visione sistemica, capace di valorizzare il talento, le eccellenze del Made in Italy e tutte le realtà produttive che rappresentano il motore dinamico della nostra amata Italia".

"Le indicazioni espresse dal Governo e dal Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea - ha aggiunto Crisafi - rappresentano un riferimento importante per tutti coloro che lavorano per rafforzare il sistema Italia. Sono stimoli che ci invitano a fare sempre meglio, consolidando il dialogo tra istituzioni e settori produttivi e favorendo investimenti capaci di generare sviluppo, innovazione e opportunità. L’Italia Investment Council by Remind rappresenta la risposta concreta a questa sfida: un impegno strutturato per promuovere sviluppo, coesione e un ruolo sempre più centrale dell’Italia nello scenario economico globale”.