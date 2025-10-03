circle x black
Meloni: "Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi"

La presidente del Consiglio commenta così l'annuncio di Hamas e la risposta del presidente Usa Donald Trump

Giorgia Meloni (Afp)
04 ottobre 2025 | 00.05
Redazione Adnkronos
"La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente e l'annuncio di Hamas e la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'Italia rimane pronta a fare la sua parte" sottolinea.

"Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente" conclude.

