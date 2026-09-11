Meritocrazia Italia, 'L’Agenda politica del Merito': esperti a confronto a VIII Congresso nazionale

Si terrà a Roma il 16 e il 17 ottobre, invitate Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen

Manca poco più di un mese all'VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, in programma a Roma venerdì 16 ottobre al Teatro Quirino e sabato 17 ottobre al Teatro Rossini. Un incontro dedicato a 'L'Agenda politica del merito - Utile', un titolo che vuole essere non uno dei tanti slogan che colorano la propaganda politica, ma un impegno reale. "L’acronimo scelto racchiude in sé i punti cardine che ogni programma d’azione serio e mirato al benessere comune dovrebbe avere: uguaglianza, trasparenza, istruzione, lavoro ed economia. Una politica che non sa rendersi davvero 'utile' è una politica dannosa", spiegano gli organizzatori, annunciando una "larghissima partecipazione". Le attività convegnistiche si svolgeranno venerdì. Le due sessioni saranno moderate, anche per questa edizione dal giornalista Rai Daniele Rotondo, e sono state invitate la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Ad aprire i lavori, alle 11, i saluti istituzionali di Alessandro Serrao, consigliere responsabile della struttura attuativa ed esecutiva di Meritocrazia, e del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L’introduzione del tema congressuale sarà affidata al segretario nazionale MI, Isabella Aurillo. 'La Cultura Politica: oltre la tecnocrazia, oltre il populismo' è il titolo della prima sessione, che vedrà confrontarsi: Andrea Ostellari (Lega); Ylenja Lucaselli (FdI); Alessia Fachechi (responsabile nazionale MI); Raffaele Nevi (Forza Italia); Mariolina Castellone (M5S); Daniela Sbrollini (Italia Viva); Antonio Nicita (Pd); Paolo Patrizio (capo di gabinetto MI); Pina Picierno (Spazio Pubblico); e Giuseppe De Mita (Base Popolare).

Al 'Valore delle Energie: lavoro, ambiente, diplomazia', invece, sarà dedicata la sessione pomeridiana. Ne discuteranno Luigi Di Maio (rappresentante speciale dell’Unione europea per la Regione del Golfo); Nicola Russo (magistrato); Carlo Verdone (presidente FederItaly); Valeria Fazio (economista); Marouan El Mansoub (presidente Organismo dell'Industria e del Commercio del Marocco in Italia); Fabrizio Dalla Bina (presidente Iceps); Renato Mannheimer (sondaggista); Manuela Lampitella (vicepresidente nazionale MI); Diego Fusaro (filosofo); Massimiliano Tacconelli (VP Nuclear & Big Science); Agostino Santillo (vicepresidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati); Gennaro Terracciano (Università del Foro italiano, ex magistrato amministrativo e avvocato dello Stato); Nicola Graziano (presidente nazionale Unicef); Michele Di Stefano (Cda Rse); Francesco Greco (presidente Cnf), Giuseppe Tango (presidente Anm); Serena Sammarco (responsabile organizzazione MI); Maurizio Dallocchio (Università degli Studi di Milano Bocconi); Antonio Porto (segretario generale nazionale Osa); Carlo Buonauro (magistrato) e Giuseppe Buffone (magistrato esperto alla rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue). Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello.

Sarà riservato un momento di riflessione anche alle future generazioni, con un corner su 'Giovani social-mente utili', moderato da Stefano Ferri. Parteciperanno, tra gli altri, Cristina Gessi (consigliere di presidenza MI); Andrea Di Gregorio (couch, councelor e trainer pnl); Luigi Bartolo Terzo (presidente Aiga); Laura Mazza (presidente Federformazione); Sabrina Zuccalà (Ceo 4WARD360 e presidente Polo nazionale droni); Ludovica Monte (vincitrice Premio Saggistica Millennium Award); Antonella Panico (responsabile MI rapporti con le associazioni), Diego Massimiliano De Giorgi (rappresentante permanente presso la Fao della Repubblica islamica d’Afghanistan); Candido Starace (responsabile dipartimento Giovani MI). Il confronto continuerà il successivo sabato mattina, per l’approvazione delle mozioni congressuali. L'VIII Congresso nazionale sarà trasmesso in diretta sui canali social e radio ufficiali di Meritocrazia Italia.