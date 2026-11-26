Beppe Grillo continua a strizzare l'occhio a Elon Musk. Nell'ultimo post sul suo blog, l'ex garante del Movimento 5 stelle elogia il fondatore di SpaceX per la scelta di regalare due azioni della sua azienda a ogni bambino degli Stati Uniti, "per un valore complessivo potenziale di circa 18 miliardi di dollari".

"L’iniziativa - scrive Grillo -, raddoppia la promessa fatta dal miliardario lo scorso ottobre", perché "una delle azioni sarà donata direttamente dalla società aerospaziale, mentre l’altra proverrà dal patrimonio personale di Musk. La prima sarà trasferita nel dicembre 2026, la seconda nel giugno 2027, alla scadenza del periodo durante il quale Musk non può cedere i propri titoli".

L’annuncio, spiega ancora il comico genovese, "arriva in un momento in cui cresce il dibattito sulla concentrazione della ricchezza nelle mani dei grandi colossi tecnologici e sulla distribuzione dei benefici economici generati dall’intelligenza artificiale. L’iniziativa introduce un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza: quello della partecipazione diretta dei cittadini al capitale delle aziende tecnologiche, fin dall’infanzia. Un’idea che avevamo già lanciato sulle pagine del nostro Blog, quella di rendere i cittadini partecipi della ricchezza generata dall’innovazione tecnologica, non soltanto attraverso forme di sostegno al reddito, ma anche attraverso la partecipazione alla proprietà delle imprese. Un cambio di paradigma che consentirebbe di condividere i dividendi del progresso tecnologico, anziché concentrarli nelle mani di pochi". E infatti, sui social pubblica il post commentando: "Redistribuire la proprietà, democratizzare il capitale e condividere i dividendi del progresso tecnologico, affinché i benefici dell’innovazione diventino patrimonio di tutti!".