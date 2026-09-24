Una torta tricolore con in bella vista il simbolo di Forza Italia, sormontata da una fotografia che ritrae Silvio Berlusconi mentre 'pulisce' la sedia di Marco Travaglio da Michele Santoro. Una immagine ormai diventata parte integrante dell'iconografia berlusconiana e subito virale. Questo l'omaggio, a quanto apprende l'Adnkronos, che Forza Italia tributerà alla memoria del Cav, in occasione del 29 settembre, anniversario dei 90 anni della nascita del Cav, nel corso di una kermesse organizzata a Napoli in ricordo del fondatore del centrodestra, promossa dal presidente della commissione Affari esteri del Senato, Maurizio Gasparri e dal coordinatore regionale, Fulvio Martusciello.

La torta tricolore con il celebre scatto della sedia 'pulita' a Marco Travaglio

L'episodio del fazzoletto che il Cavaliere tirò fuori a sorpresa dal taschino per 'spolverare' ironicamente la poltrona, lasciata libera dal direttore de 'Il Fatto quotidiano' risale al 10 gennaio 2013. Quella sera, su La7, andava in onda 'Servizio Pubblico' e ospite d'eccezione della puntata, appunto, era il presidente di Forza Italia che si accomodò sulla sedia occupata poco prima del giornalista. Un gesto che ha segnato la storia della tv nostrana.

Il partito ha scelto il capoluogo campano, in particolare il palco della Mostra d'Oltremare (ai tempi d'oro una delle location preferite da Berlusconi per comizi e convention elettorali) per celebrare i 90 anni del Cav con l'evento 'La seconda giovinezza di Silvio Berlusconi'. Sono attesi, spiegano gli organizzatori, "politici, giornalisti, amici e persone che hanno condiviso con il fondatore di Fi una parte della sua lunga storia pubblica". Presenti ''tanti giovani, anche quelli che quella stagione non l’hanno vissuta direttamente". L'iniziativa, assicurano, nasce con "una scelta precisa: più festa di compleanno che commemorazione": Berlusconi sarà raccontato attraverso la politica, la televisione, la comunicazione, la musica, le immagini e quegli episodi entrati nel costume italiano. Fino ai meme che ancora oggi circolano sui social tra ragazzi che nel 1994 non erano ancora nati. 'Il 29 settembre -rimarca Gasparri- è una data che per noi conserva un significato particolare. “Vogliamo ricordare Silvio con l’affetto di una comunità che gli deve moltissimo e con il rispetto che merita la sua storia. Abbiamo pensato a una festa -spiega l'ex ministro- capace di mettere insieme chi ha percorso con lui tanti anni e i ragazzi che oggi si avvicinano a Forza Italia''.

La scelta di Napoli nel ricordo del Cavaliere

Il programma mette insieme mondi e generazioni diverse. Giornalisti e protagonisti della vita pubblica si alterneranno sul palco e nei collegamenti, in un racconto costruito attraverso testimonianze, immagini e momenti legati anche alla comunicazione e al costume. A condurre l’appuntamento saranno Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola, due under 30 chiamate a rappresentare proprio l’incontro tra la storia di Forza Italia e una generazione cresciuta molti anni dopo la sua nascita. ''Nessuna malinconia, nessuna nostalgia, il 29 settembre sarà una festa", dice Martusciello, che aggiunge: ''È il novantesimo compleanno di un punto di riferimento, non di un ricordo. Ed è la festa di Forza Italia, la sua creatura''.

Sarà "una serata", spiega l'eurodeputato Martusciello, nella quale "emergerà quello che Berlusconi ha seminato: giovani entusiasti, amore per il futuro, voglia di restare per cambiare il Paese .Proprio i giovani rappresentano uno dei fili dell’iniziativa. Anche il titolo, 'La seconda giovinezza di Silvio Berlusconi', nasce dall’idea di mettere insieme chi ha vissuto al suo fianco trent’anni di storia politica e chi oggi incontra Berlusconi attraverso un video, una fotografia, una battuta o un frammento recuperato sui social'. Berlusconi aveva una capacità rara: parlare del domani'', sottolinea il capo delegazione parlamentare di Fi a Bruxelles, che spiega: ''Per questo abbiamo voluto che fossero i giovani ad avere un ruolo importante il 29 settembre. Non vogliamo spiegare loro chi fosse Berlusconi. Vogliamo ascoltare anche quello che loro vedono oggi di lui. È forse questa la cosa più sorprendente: a novant’anni dalla nascita riesce ancora a parlare a ragazzi che non hanno vissuto la stagione nella quale tutto ebbe inizio".

"Napoli -conclude Martusciello- festeggerà così i novant’anni di Silvio Berlusconi mettendo insieme generazioni diverse, chi ha condiviso con lui una parte del percorso politico e chi oggi ne scopre la storia attraverso immagini, parole e testimonianze. Una festa di compleanno pensata per ricordarlo nel segno che più apparteneva al suo modo di guardare alla politica: il futuro'''.