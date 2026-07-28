Nordio riceve Alemanno, focus su carceri e sovraffollamento

Il guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al ministero, in via informale, Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario. Diversi i temi affrontati durante il colloquio: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita da Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero. L’incontro - rende noto il ministero - si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione.

Alemanno: "A Nordio ho chiesto cambio marcia su riabilitazione detenuti". “Al ministro Nordio ho espresso la mia gratitudine e apprezzamento per la sensibilità dimostrata contro quell'assurdo ricorso che il Dap ha fatto nei miei confronti. Ma non ho voluto limitare l'incontro a questo caso personale. Mi sono fatto interprete della situazione delle carceri e ho rappresentato al ministro una serie di circostanze che impongono un'attenta revisione del comportamento del Dap rispetto ai percorsi di riabilitazione dei detenuti” ha detto Alemanno al termine dell’incontro con Nordio. L'ex ministro e sindaco di Roma ha avuto uno scambio di vedute con il Guardasigilli sulla situazione delle carceri italiane. “A mio avviso in questo momento il Dap ha un atteggiamento di chiusura rispetto ai percorsi di riabilitazione dei detenuti, mentre dovrebbe essere, secondo le norme costituzionali, proattivo e positivo. Il ministro si è dimostrato molto interessato – riferisce Alemanno - ovviamente dovrà approfondire e studiare la situazione, ma è consapevole che occorre una svolta positiva”.