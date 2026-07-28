circle x black
Cerca nel sito
 

Nordio riceve Alemanno, focus su carceri e sovraffollamento

L'ex sindaco: "Ho chiesto cambio marcia su riabilitazione detenuti"

Nordio riceve Alemanno, focus su carceri e sovraffollamento
28 luglio 2026 | 14.16
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Il guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al ministero, in via informale, Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario. Diversi i temi affrontati durante il colloquio: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita da Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero. L’incontro - rende noto il ministero - si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione.

Alemanno: "A Nordio ho chiesto cambio marcia su riabilitazione detenuti". “Al ministro Nordio ho espresso la mia gratitudine e apprezzamento per la sensibilità dimostrata contro quell'assurdo ricorso che il Dap ha fatto nei miei confronti. Ma non ho voluto limitare l'incontro a questo caso personale. Mi sono fatto interprete della situazione delle carceri e ho rappresentato al ministro una serie di circostanze che impongono un'attenta revisione del comportamento del Dap rispetto ai percorsi di riabilitazione dei detenuti” ha detto Alemanno al termine dell’incontro con Nordio. L'ex ministro e sindaco di Roma ha avuto uno scambio di vedute con il Guardasigilli sulla situazione delle carceri italiane. “A mio avviso in questo momento il Dap ha un atteggiamento di chiusura rispetto ai percorsi di riabilitazione dei detenuti, mentre dovrebbe essere, secondo le norme costituzionali, proattivo e positivo. Il ministro si è dimostrato molto interessato – riferisce Alemanno - ovviamente dovrà approfondire e studiare la situazione, ma è consapevole che occorre una svolta positiva”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carceri Nordio Alemanno sovraffollamento giustizia
Vedi anche
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video
News to go
Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo
Whoopi Goldberg versione Medusa, svelata a Capri l'opera di Jago - Video
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza