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Cortellesi celebra la Repubblica ricordando la staffetta partigiana 'Mimma': "Fucilata per la nostra libertà"

Il monologo dell'attrice e regista ha aperto la festa in piazza al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica

La festa in piazza al Quirinale
La festa in piazza al Quirinale
02 giugno 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Repubblica ''nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza, nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice ma insieme rivoluzionario, dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto e nacque, per la prima volta, anche dal voto delle donne''. E' l'incipit del monologo di Paola Cortellesi che, aprendo la festa in piazza al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica, dedica il suo intervento al voto alle donne. Tra le protagoniste di quella stagione ricorda anche Tina Anselmi, raccogliendo l'applauso dell'intera piazza.

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La regista del campione d'incassi 'C'è ancora domani' chiude poi il suo monologo citando la staffetta partigiana bolognese Irma Bandiera, detta 'Mimma'. ''Prima di essere fucilata, a 29 anni, fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a sua madre. 'Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa'. Quelli dopo di lei - scandisce Cortellesi - siamo noi''.

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2 giugno Festa della Repubblica Paola Cortellesi staffetta partigiana Mimma
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