L'ex presidente della Camera ospite della trasmissione Myrta Confidential con Myrta Merlino: "Il messaggio che traggo è che la democrazia liberale è più forte dei de profundis che molti avevano già intonato agli Stati Uniti, all’Europa e all’Occidente"

"No, non saranno questi 3 signori ad assicurare la pace nel mondo. Ci sono almeno due loser, per usare il linguaggio di Trump. Uno solo è il winner ed è quello in mezzo". Lo dice Pier Ferdinando Casini, ospite questa sera, venerdì 20 novembre di Myrta Confidential con Myrta Merlino, in prima serata alle 21 su San Marino RTV (canale 550), commentando una foto dal vertice di Shenzhen, su una possibile pace, riferendosi al ruolo di vincitore del leader cinese Xi.

"La dimostrazione che Trump ha sbagliato tutto è che all’inizio del suo mandato aveva detto che il problema era la Cina e non mi sembra che sia stata indebolita", continua.

E ancora: "Putin è reduce da un fallimento e da un disastro da milioni di morti e ha bisogno di dimostrare che è uno che dà le carte, ma non le dà. Trump ha perso disastrosamente alle elezioni di Midterm. Hanno bisogno di questa foto per esigenze interne. Il messaggio che traggo è che la democrazia liberale è più forte dei de profundis che molti avevano già intonato agli Stati Uniti, all’Europa e all’Occidente".

Nel corso dell’intervista a Myrta Merlino regala a Casini un gettone telefonico, simbolo del giorno in cui entrò per la prima volta in Parlamento. Lui, visibilmente commosso, racconta: "Mi commuovo pensando a mio padre. È stato la persona più vicina a me". E ricorda: "Entrai in una cabina telefonica della Camera e lo chiamai. Mi misi a piangere. Mio padre mi chiese se fosse successo qualcosa, ma non era successo niente. Avevo percepito che la mia vita da lì in poi sarebbe stata legata al palazzo in cui mi trovavo, che era la Camera dei Deputati". Poi, sdrammatizza con ironia: "Confesso che ho avuto un piccolo trauma dieci anni fa quando sono passato al Senato. È stato il mio primo tentativo di fare quello che riesco a fare adesso: dalla Camera al Senato, dal Senato a casa".