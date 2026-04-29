circle x black
Cerca nel sito
 

Pozzolo, Sasso e Ziello traslocano alla Camera, i vannacciani ora siedono tra i banchi del centrodestra

i deputati di Futuro nazionale di Vannacci lasciano i banchi del misto che sono a sinistra dell'emiciclo

Pozzolo, Sasso e Ziello traslocano alla Camera, i vannacciani ora siedono tra i banchi del centrodestra
29 aprile 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prendono posto nei banchi del centrodestra, alla Camera, i deputati esponenti di Futuro nazionale, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello. Da oggi infatti i tre vannacciani, attualmente iscritti al gruppo Misto di Montecitorio, hanno ottenuto dagli uffici della Camera di potersi accomodare nella parte alta dell'emiciclo, sulla destra, dove trovano posto gli eletti delle forze dell'attuale maggioranza (in particolare i nove deputati di Noi Moderati) lasciando le vecchie postazioni del gruppo Misto, che si trovano a sinistra dell'Aula. A cambiare posto in Aula, sempre oggi è stata anche l'ex ministra Mara Carfagna, esponente di punta del partito guidato da Maurizio Lupi, che dopo il trasloco dei vannacciani, si è accomodata qualche fila più in basso, più vicina agli altri esponenti di Nm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Camera dei deputati Futuro nazionale Noi Moderati
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza