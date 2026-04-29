Pozzolo, Sasso e Ziello traslocano alla Camera, i vannacciani ora siedono tra i banchi del centrodestra

Prendono posto nei banchi del centrodestra, alla Camera, i deputati esponenti di Futuro nazionale, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello. Da oggi infatti i tre vannacciani, attualmente iscritti al gruppo Misto di Montecitorio, hanno ottenuto dagli uffici della Camera di potersi accomodare nella parte alta dell'emiciclo, sulla destra, dove trovano posto gli eletti delle forze dell'attuale maggioranza (in particolare i nove deputati di Noi Moderati) lasciando le vecchie postazioni del gruppo Misto, che si trovano a sinistra dell'Aula. A cambiare posto in Aula, sempre oggi è stata anche l'ex ministra Mara Carfagna, esponente di punta del partito guidato da Maurizio Lupi, che dopo il trasloco dei vannacciani, si è accomodata qualche fila più in basso, più vicina agli altri esponenti di Nm.