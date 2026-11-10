Rauti uomo politico e intellettuale, gli scritti e una mostra per celebrare centenario della nascita

"Sicuramente ha rappresentato una destra 'inquieta' in senso positivo, una destra movimentista, capace di analizzare il presente e anche di disegnare il futuro politico della società italiana. Tutto quello che faremo nella settimana prossima, ma anche dopo, ci aiuterà a restituire un personaggio complesso, e sicuramente anche controverso, alla sua verità storica, politica ed ideale". Così la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, ha ricordato la figura di suo padre Pino Rauti, storico leader e pensatore della destra italiana, scomparso nel 2012, presentando oggi in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati gli eventi istituzionali organizzati a Roma per celebrare il centenario della sua nascita (19 novembre 1926).

Le iniziative celebrative del centenario – promosse su tutto il territorio nazionale – culmineranno nella Capitale con una mostra documentale, biografica e multimediale dal titolo: 'Pino Rauti nel Centenario della nascita. L’Uomo, il Politico, l’Intellettuale e le Idee', allestita presso il Complesso monumentale di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati dal 17 al 26 novembre. E con la pubblicazione dei suoi discorsi alla Camera dei Deputati, al Consiglio d’Europa e al Parlamento europeo, nonché una selezione di alcuni degli interventi politici più significativi; l’opera sarà presentata il 19 novembre 2026 alle ore 17.30 presso la Sala della Regina di Montecitorio.

Isabella Rauti, presidente del Centro Studi Pino Rauti, ha anche annunciato che sempre il 19 novembre "verrà presentata, e questa è un'anticipazione, da parte di Poste Italiane e del Ministero, una cartolina dedicata appunto al centenario che verrà svelata quel giorno". Parlando del pensiero del padre Isabella Rauti ha sottolineato che sui temi del presente sicuramente "il lettore attento" degli scritti di Rauti "può ritrovare delle chiavi di lettura per interpretare questo presente e trovare delle risposte. Io penso che mio padre in qualche modo, e forse questo può essere il senso anche del centenario, abbia vinto a posteriori una battaglia ideale. Una battaglia ideale che io sintetizzerei così: la visione metapolitica che precede la visione politica, la politica che deve avere un primato sull'economia e non il contrario, la cultura che precede il potere e anche quello che è stato definito giornalisticamente il presidio dell'immaginario", ha sottolineato.

Rauti ha ricordato che quella del genitore è stata "un'idea di una politica non finalizzata al consenso immediato, ma a un progetto politico di lungo respiro e di lungo periodo. E poi l'assillo che aveva di una formazione culturale della classe dirigente del partito e soprattutto della classe dirigente giovanile e di tutti i simpatizzanti, quindi l'aspetto di questa produzione culturale, quindi libri, riviste, articoli. Un altro elemento è averci insegnato non solo a studiare, ma a sfuggire ad una logica che era imperante in quegli anni, gli anni '70 in particolare, e cioè quella degli opposti estremismi. Per uscire anche da quella logica indicando che la politica ha un fine e uno scopo nobile che è quello dell'interesse comune e quindi non quello della propaganda, ma del progetto di lungo periodo. E anche -ha continuato- di cercare una destra che non si accontentasse di essere soltanto un'importante funzione di argine al comunismo, ma che sapesse offrire anche un progetto sociale, nazionale, popolare, con lo Stato e la persona al centro", ha concluso.

La conferenza stampa di presentazione è stata aperta dal vice presidente della Camera, Fabio Rampelli. "La Camera dei deputati -ha sottolineato- ospita ben volentieri questa manifestazione e questa mostra, per raccontare cosa ha rappresentato questa importante figura della destra italiana. Pino Rauti è stato innanzitutto un grande pensatore, lo dico per come ho avuto modo di conoscerlo, come tanti ragazzi di destra dell'epoca. E' stato un trasformatore, un modernizzatore, un innovatore, ma nessuno lo conosce per quello. L'immagine lasciata in eredità è stata purtroppo distorta, ma non per quelli come noi, per i ragazzi di destra. A Rauti si deve un quid di socialità che ha permeato il percorso del Msi. Pochi lo sanno ma l'ecologia come scienza e come 'afflato' politico-culturale trae origine dalla destra, rappresentata in Msi da Rauti. E Tolkien, oggi tanto celebrato, si affaccia alle origini nelle pagine delle riviste che erano dirette da Pino Rauti", ha ricordato Rampelli.

E Rampelli ha ricordato che "tutta una generazione che si rappresenta qui con Fdi materializza buona parte dei pensieri di Pino Rauti. Io ho tratto ispirazione dalle sue parole quando si voleva proiettare la destra italiana oltre l'esperienza del dopoguerra", ha concluso.

Per Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. "Rauti è stato un politico ma anche un fine intellettuale, ha animato esperienze editoriali importanti. E ha avuto un ruolo cruciale per evitare la violenza negli anni di piombo. E ha avuto l'intuizione di portare la destra nelle fabbriche, 'sfondando' a sinistra, avvicinandosi al tema della socialità, il pensiero 'lungo' cosiddetto", ha sottolineato.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati, che ha ricordato l'incontro con Rauti a Leonessa: "Andai a trovarlo quando soggiornava lì e mi colpì che voleva capire, voleva sapere, mi dette la certezza di una persona estremamente curiosa e di una straordinaria capacità di ascolto. Un uomo di straordinaria coerenza e che aveva il rispetto degli avversari", ha sottolineato.

Per Alessandro Amorese, editore e responsabile di editoria di Fdi, Rauti ha avuto nel suo pensiero la capacità prevedere l'evolversi degli eventi futuri. "Voglio ricordare come Rauti aveva profetizzato la fine del socialismo reale decenni prima. Diverse idee e parole d'ordine che si sono tramutate in programma di Fdi vengono dalla fascinazione di Pino Rauti, se a destra si è parlato tanto di tutela del patrimonio culturale, dei territori, delle periferie, delle nuove povertà, è anche grazie a Rauti. E se negli anni di piombo ci sono state meno vittime è stato anche grazie a Pino Rauti, perchè se c'è una persona che ha spiegato e insegnato e fatto capire come il conflitto dovesse essere politico, e quindi di deporre le armi è Pino Rauti", ha concluso.