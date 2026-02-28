circle x black
Referendum, Gasparri: "Anm non ha detto la verità è vista negare spazio circolo Gdf"

La nota della Guardia di Finanza
28 febbraio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dalla nota della Guardia di Finanza apprendiamo che l'Associazione nazionale magistrati, composta da gente che dovrebbe garantire la legalità, non ha detto la verità a una forza di polizia preziosa come la Guardia di finanza. I togati volevano raccogliere quattrini per le loro tesi errate sul referendum usando spazi delle Guardia di finanza. Presi con le mani nel sacco quelli della Anm si sono visti negare l’uso e l’abuso del circolo Gdf. Prepotenza & bugie. Così potremmo sintetizzare. Per porre fine agli abusi togati votiamo Sì". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

La nota della Guardia di Finanza precisa, che "circa la concessione, alla Sezione Lazio dell'Anm, di un locale del Centro Logistico 'Villa Spada' della Guardia di Finanza, la richiesta della struttura era stata avanzata per l'organizzazione di un'iniziativa di carattere conviviale. Non appena appreso - continua la nota - attraverso una locandina circolata in rete, che l'evento perseguiva finalità anche ulteriori rispetto a quelle inizialmente partecipate, è stato tempestivamente comunicato agli organizzatori il diniego all'utilizzo del Circolo. Ciò, tra l'altro in linea con i contenuti del regolamento interno del Centro Logistico che, nel garantire l'assoluta imparzialità e neutralità de Corpo, prevede espressamente: 'è assolutamente vietato che alle manifestazioni sia dato dal frequentatore committente e dai partecipanti, un qualsiasi carattere politico o commerciale'".

