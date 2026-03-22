“Una dedica a mio padre? Certo, lo farò domani quando si sapranno gli esiti”. Così Marina Berlusconi ai microfoni di 'Repubblica', recandosi a votare al seggio, a Milano, per il referendum sulla riforma della giustizia. "Non è questione di dediche, è questione di esercitare un voto oggi per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese. È un’occasione quella di oggi che non possiamo farci sfuggire, la dedica è agli italiani, sperando che prevalga il sì per un’Italia civile democratica e moderna”, ha sottolineato la presidente di Fininvest e Mondadori, sostenitrice del Sì.