circle x black
Cerca nel sito
 

Regionali Toscana, un solo candidato 'impresentabile' nel mirino della Commissione Antimafia

Si tratta di Roberto Bardelli, candidato al consiglio regionale per la lista Lega Salvini Toscana Popolo della famiglia

Elezioni regionali - Fotogramma
Elezioni regionali - Fotogramma
07 ottobre 2025 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una sola candidatura è finita nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della elezioni regionali che si terranno in Toscana il 12 e il 13 ottobre. E' stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, in apertura della seduta odierna, a comunicare l'esito delle verifiche svolte alla ricerca dei cosiddetti 'impresentabili'.

"All'esito delle verifiche svolte dalla Commissione risulta in violazione del codice di autoregolamentazione una candidatura", ha detto Colosimo facendo riferimento alla "candidatura di Roberto Bardelli, candidato al consiglio regionale della Toscana per la lista Lega Salvini Toscana Popolo della famiglia. Nei confronti del predetto candidato il Tribunale di Arezzo ha emesso una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, commesso in data antecedente al 30 aprile 2016; la difesa del candidato ha proposto appello e la relativa udienza è fissata il 22 dicembre 2025".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Commissione Antimafia elezioni regionali elezioni regionali toscana regionali toscana regionali toscana impresentabili
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza