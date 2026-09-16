"Cosa c'entrano Roberto Vannacci, Mohammar Gheddafi e il Corano? A prima vista assolutamente nulla, eppure esiste un filo che attraversa 16 anni e parte proprio da una delle pagine politiche più discusse degli ultimi mesi: Robertus Vannaccius". Il direttore di Esperia, Gino Zavalani, cerca di fare luce sul fenomeno dietro la pagina Robertus Vannaccius, "diventata virale con video realizzati attraverso l'intelligenza artificiale nei quali Roberto Vannacci viene trasformato in generale, condottiero, imperatore", con "contenuti provocatori, alcuni dei quali rilanciati dallo stesso Vannacci". E quindi "chi c'è dietro questa pagina? Esperia in esclusiva è in grado di dare un nome e un volto alla persona che lo gestisce: si chiama Vanessa Grappa, è italiana, vive nel Regno Unito e sui social si presenta anche come Vanessa Tres Jolie, sosia di Angelina Jolie nei panni di Lara Croft. Ha avuto anche esperienze nel mondo dello spettacolo e del cinema e oggi utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa".

"Anche Robertus Vannaccius risulta localizzata nel Regno Unito, ma è la cronologia a diventare interessante. Il 9 luglio 2026 Grappa pubblica sui suoi social la propria iscrizione a Futuro nazionale. Passano 24 ore e il 10 luglio 2026 Robertus Vannaccius pubblica il suo primo contenuto - spiega ancora Zavalani nel suo video sui social -. Secondo quanto risulta a Esperia da proprie fonti, i contenuti della pagina sarebbero stati visionati da esponenti del partito prima della loro pubblicazione. E allora la domanda è inevitabile? Qual è il rapporto tra Vanessa Grappa, Roberto Vannaccius e Futuro nazionale? E' una semplice militante che produce autonomamente questi video oppure collabora con la comunicazione? E i contenuti vengono concordati? Quest'attività è gratuita oppure esiste un rapporto professionale ed economico?".

"E' scavando nel passato di Grappa che la storia prende una piega completamente inaspettata. Torniamo indietro di 16 anni: Roma, agosto 2010, in Italia c'è Gheddafi. Durante la sua controversa visita vengono reclutate centinaia di giovani donne per partecipare agli incontri con il dittatore libico, e tra quelle ragazze ce n'è una in particolare: ha 21 anni ed è Vanessa Grappa. Esiste persino un documento televisivo, un'intervista di Sky Tg24 del 31 agosto 2010 dal titolo 'Io, hostess per Gheddafi, pronta a incontrarlo di nuovo'. Vanessa racconta di esser stata reclutata attraverso un'agenzia, di non sapere inizialmente che avrebbe incontrato Gheddafi, e di aver ricevuto un rimborso per poter partecipare, ma soprattutto è lei stessa a raccontare cosa accadde in quei giorni", dice ancora il direttore, che poi pubblica il contenuto video dell'intervista a Grappa.

"Quella ragazza che avete visto intervistata da Sky Tg24 è, secondo quanto ricostruito da Esperia, la stessa donna che 16 anni dopo gestisce la pagina Robertus Vannaccius. Ovviamente aver partecipato a quell'incontro non costituisce di per sé nessun tipo di illecito. Il punto però è un altro: oggi quella stessa persona è iscritta a Futuro nazionale e gestisce una pagina politica realizzata attraverso l'intelligenza artificiale i cui contenuti vengono talvolta rilanciati direttamente da Vannacci. E negli ultimi mesi Robertus Vannaccius non si è limitato agli imperatori romani, la pagina ha pubblicato contenuti favorevoli a Vladimir Putin, immagini che vedono insieme uniti Vannacci e Putin e contenuti in cui Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky vengono associati, attraverso fotomontaggi e allusioni, al consumo di stupefacenti. Ed è qui che restano le domande: che ruolo ha Vanessa Grappa in Futuro nazionale? Chi decide i contenuti di Robertus Vannaccius? Il partito li conosce prima della sua pubblicazione? Esiste un rapporto professionale ed economico? Sono domande alle quali Futuro nazionale può rispondere, noi intanto possiamo documentare una storia decisamente singolare. Una donna, una pagina diventata un fenomeno politico, intelligenza artificiale, Futuro nazionale e 16 anni prima quell'incontro con Gheddafi documentato davanti alle telecamere di Sky Tg24. Vannacci, Gheddafi, il Corano sembravano tre storie che non avevano nulla in comune, il filo che le unisce ha un nome: Vanessa Grappa", conclude Zavaloni.