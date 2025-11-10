circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci, Salvini: "Fascismo archiviato dalla storia, penso al futuro". Zaia: "No revisionismo"

Il governatore del Veneto all'Adnkronos: "Leggi razziali pagina buia della storia"

Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Zaia (Fotogramma/Ipa)
Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Zaia (Fotogramma/Ipa)
10 novembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io storia l'ho studiata all'università però il fascismo è stato archiviato e sconfitto dalla storia, quindi il dibattito storiografico lo lascio agli storici. Onestamente, con tutto l'amore per il mio passato, penso al futuro". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alla domanda di un giornalista a Bari, a proposito dell'ultima polemica generata da Roberto Vannacci, che ieri ha invitato a una riscrittura del fascismo, secondo l'ex capo dei parà non nato da un colpo di stato di Mussolini, definendo le leggi razziali del '38 frutto della decisione parlamentare e approvate dal Re.

Zaia: "No revisionismo, leggi razziali pagina buia della storia"

"Non c'è alcun revisionismo da fare, siamo davanti a una pagina buia della storia", ha commentato Luca Zaia interpellato dall'Adnkronos sulle ultime posizioni espresse dal vicesegretario della Lega.

Per Zaia quella pagina su cui interviene il generale Vannacci è oltretutto una pagina "buia non solo italiana, non solo dell'Europa, ma dell'umanità". Per il governatore veneto uscente di fronte "a questa pagina di storia, non possiamo non ricordare che oltre sei milioni di ebrei sono stati sterminati nei campi di concentramento, assieme a omosessuali, disabili e persone di etnia rom".

"Questo - ha concluso - mi pare sufficiente per dire che resta una ferita aperta, non c'è nulla da aggiungere se non di ricordare quante persone hanno perso la vita in virtù delle leggi razziali".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vannacci vannacci zaia vannacci oggi vannacci mussolini roberto vannacci vannacci salvini
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza