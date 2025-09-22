circle x black
Scontri tra Pro Pal e polizia a Milano, Meloni: "Immagini indegne, sedicenti 'pacifisti'"

Tajani: "Non è con la violenza che si aiutano palestinesi", Renzi: "Chi a sinistra giustifica fa regalo a governo"

Giorgia Meloni - Ipa
22 settembre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
La premier Giorgia Meloni definisce "indegne" le immagini che arrivano dagli scontri a Milano nel corso della manifestazione pro-Pal. "Sedicenti pro-pal', sedicenti 'antifa', sedicenti 'pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine", scrive sui social la presidente del Consiglio, pubblicando un video.

"Violenze e distruzioni - scrive ancora Meloni - che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". "Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche", conclude.

Salvini: "Altro che sciopero"

Anche Matteo Salvini si è espresso sugli scontri di oggi alla Stazione Centrale di Milano. "Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle forze dell'ordine, stazioni prese d'assalto e assediate, sassi sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono i 'pacifisti' di sinistra", ha scritto su X il vicepremier.

Tajani: "Non è con la violenza che si aiutano palestinesi"

"Non è con la violenza, aggredendo le forze della ordine, bloccando autostrade, stazioni e porti che si aiuta la popolazione civile palestinese. Comportamenti gravi che creano anche un danno all’economia, con i turisti in fuga", denuncia in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Questo non ha nulla a che vedere con il diritto allo sciopero sancito dall’articolo 40 della Costituzione. Solidarietà alle forze dell’ordine, bersaglio incolpevole di questa violenza - afferma Tajani - Io sono a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Qui il governo è al lavoro per aiutare il popolo palestinese e costruire la pace in Medio Oriente".

Renzi: "A Milano teppisti, chi a sinistra giustifica fa regalo a governo"

"Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista", scrive su X Matteo Renzi, leader e senatore di Italia viva. "E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica questa gente fa il più grande regalo al governo. I bambini di Gaza - continua Renzi - non si aiutano seminando il panico tra i pendolari milanesi e tra i lavoratori bloccati nel traffico, ma con le proposte politiche come quelle della Lega Araba e di Blair. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini colpiti dalle violenze".

