circle x black
Cerca nel sito
 

Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: "Ferma condanna, solidarietà ad agenti"

La bozza - visionata dall'Adnkronos - che la maggioranza sta limando in vista della seduta di domani al Senato

Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna - Fotogramma /Ipa
Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna - Fotogramma /Ipa
03 febbraio 2026 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Senato esprime "la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi; la piena solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine". Così si legge nella bozza di risoluzione - visionata dall'Adnkronos - che la maggioranza di centrodestra sta limando in vista della seduta di domani al Senato.

Palazzo Madama impegna quindi il governo "a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine, in tutte le sedi opportune; a proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture".

Il governo valuti "l'adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l'esercizio delle loro funzioni e l'attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scontri torino scontri askatasuna askatasuna scontri torino askatasuna
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza