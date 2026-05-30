Scuola, Meritocrazia Italia: "Scandalo falsi attestati mostra che senza merito qualità si perde"

"La Procura di Roma ha chiuso le indagini su 62 persone che avrebbero scalato le graduatorie scolastiche Ata e Gps 2021–2024 con diplomi e attestati falsi. I reati contestati sono di tentata truffa aggravata e falso ideologico, con un danno erariale complessivo attribuibile alle posizioni documentate di diversi milioni di euro. Punteggi gonfiati con Oss, dattilografia, certificazioni informatiche e servizi mai svolti. Falsi meriti provocano una società decadente". Così in una nota il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello. "Ogni falso attestato - prosegue Mauriello - è un docente preparato escluso, un Ata che perde il posto, uno studente che trova in classe chi non è stato selezionato per competenza ma per artifizio. Quando il sistema premia l’inganno, la scuola non forma cittadini: forma cinismo. Il merito deve essere veicolo di qualità, non di artifizi. Per Meritocrazia Italia il merito non è un principio astratto. È il metodo per garantire che chi insegna e chi gestisce la scuola sia scelto per ciò che sa fare, non per ciò che riesce a dichiarare. Per evitare falsi e scorciatoie serve una valutazione quanto più oggettiva, spogliata da preferenze, discrezionalità e azioni di disturbo".

"Le nostre proposte - spiega Mauriello - sono chiare e concrete. Graduatorie 100% oggettive, senza titoli “gonfiabili” e trasparenti: Basta ai punteggi attribuiti a certificazioni private dequalificate o facilmente contraffabili. Il punteggio deve pesare su: titoli di studio ufficiali, anni di servizio verificabili da Inps/Miur, concorsi superati. Tutto tracciabile, tutto incrociato con banche dati pubbliche". Al secondo punto, "controlli automatici prima dell’assunzione. Se un titolo non è verificabile in automatico, non entra in graduatoria. All’atto della domanda il sistema deve interrogare in tempo reale università, enti certificatori, Inps, casellario. Il falso deve bloccare l’istanza prima dell’assunzione, non dopo anni di indagini", mentre al punto tre Mauriello pone "sanzioni definitive contro il falso. Chi presenta documenti falsi deve essere immediatamente escluso, denunciato penalmente, obbligato al risarcimento integrale del danno economico arrecato allo Stato e interdetto in via permanente dall’accesso al pubblico impiego". Segue la "responsabilità degli enti certificatori. Istituti e scuole che rilasciano attestati di comodo o dichiarano servizi mai svolti devono essere chiusi e sanzionati. I dirigenti e i responsabili amministrativi devono rispondere penalmente e patrimonialmente. Non si può fare mercato sui titoli. Chi agevola il falso è complice del danno alla scuola pubblica". Infine, al quinto punto c'è la "centralità delle competenze reali. Meno peso ai “punteggi accessori” accumulabili con corsi lampo da 2 ore. Più peso a concorsi, abilitazioni, servizio effettivo, risultati valutabili. Il merito si misura su ciò che hai fatto e su ciò che si sa fare, non sul numero di attestati accumulati. Ogni punteggio deve essere pubblicato con l’indicazione analitica della fonte: titolo X rilasciato da Y in data Z, verificato da..."

"Trasparenza = controllo diffuso = meno spazio ai favoritismi e alle azioni di disturbo. La scuola - conclude il presidente di Meritocrazia Italia - è il primo luogo dove si decide che tipo di Paese vogliamo. Se lì vince chi imbroglia, il Paese andrà avanti con chi imbroglia. Meritocrazia Italia chiede al ,inistero e al Parlamento di approvare subito una riforma delle graduatorie basata su questi 5 punti. Perché il merito, quando è oggettivo e verificabile, è l’unico vero antidoto contro l’artificio. E solo la qualità, selezionata senza preferenze, può restituire fiducia a studenti, famiglie e a chi lavora onestamente nella scuola".