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Sondaggio politico, campo largo avanti e Vannacci cala

Il rilevamento Emg per il Tg3: senza Futuro Nazionale, il centrodestra perde

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
24 settembre 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia primo partito davanti al Pd, campo largo in vantaggio sul centrodestra che non comprende Roberto Vannacci, in calo con Futuro Nazionale. Sono i dati del sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 25 settembre 2026. Fratelli d'Italia comanda con il 25,1% davanti al Pd, che insegue con 21,2%, e al Movimento 5 stelle con il 12,1%. Quindi Forza Italia, con l'8%, e la Lega, con il 7,7%. Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato da Roberto Vannacci, è accreditato del 6,7%, mezzo punto in meno rispetto all'ultima rilevazione. Avs è al 6%, Azione al 2,6%, Italia viva al 2,5%, +Europa al 2%, Noi moderati all'1,7% e, infine, il Partito Liberaldemocratico all'1,6%.

Con un'affluenza stimata al 65%, un punto in più rispetto alle politiche del 2022, il campo progressista (con Italia viva) sarebbe avanti con il 43,8% dei potenziali voti, e il centrodestra (senza il generale della Folgore) al 42,5%. La simulazione dei seggi alla Camera con lo Stabilicum vede quindi il centrosinistra portarne a casa 220 (110 andrebbero al Pd, 62 al M5S, 32 ai rossoverdi di Avs, 13 ai renziani e tre a +Europa), mentre l'attuale maggioranza di governo si fermerebbe a 148 (87 a Fratelli d'Italia, 28 a Forza Italia, 27 alla Lega e sei a Noi moderati). I seggi per Futuro nazionale con Vannacci, invece, sarebbero 24.

Risale di un punto percentuale la fiducia degli italiani nei confronti del governo di Giorgia Meloni. Rispetto all'ultima rilevazione sono il 35% i cittadini che ne hanno molta (6%) o abbastanza (29%). Il 24% ha poca fiducia, il 41% nulla.

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sondaggio emg sondaggio meloni sondaggio vannacci
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