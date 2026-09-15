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Sondaggio centrosinistra, Conte batte Schlein nelle primarie

L'esito dell'eventuale sfida per la leadership del centrosinistra è al centro di un sondaggio di Only numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta

Schlein e Conte - (Fotogramma)
Schlein e Conte - (Fotogramma)
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15 settembre 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
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Giuseppe Conte vincerebbe le primarie contro Elly Schlein. L'esito dell'eventuale sfida per la leadership del centrosinistra è al centro di un sondaggio di Only numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a porta. Secondo la rilevazione, il 38,8% degli elettori del campo largo preferirebbe il presidente del Movimento 5 Stelle alla segretaria del Partito democratico, che invece ferma la sua corsa al 24,7%, tallonata dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, data al 19,6%. Più indietro Matteo Renzi, con il 5,1% dei potenziali voti, Angelo Bonelli con il 2,4% e Nicola Fratoianni con lo 0,4%.

Entrando nello specifico dei vari partiti, Conte raccoglierebbe il 20,3% dal Pd, il 35% da Avs, addirittura il 79% dal M5s e il 28% da Italia viva. Mentre Schlein avrebbe per sé il 34,9% dei voti degli elettori dem, il 30% dai rossoverdi, il 7,5% dai pentastellati e solo il 12% dai renziani, che dal canto loro preferirebbero Salis (32%) al loro leader Renzi (24%). La sindaca di Genova, ancora, nel suo bottino potrebbe avere il 28,4% dei voti dal Partito democratico.

Quanto alla presenza di Italia viva-Casa riformista nel campo progressista, il 51,8% degli elettori del campo largo è a favore, mentre il 31,4% è contrario. Tra i più favorevoli Pd (63,4%), Avs (60%) e Iv (92%), tra i più contrari i pentastellati, con il 53,7% che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo dell'ex premier dentro la coalizione.

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sondaggio centrosinistra sondaggio conte sondaggio schlein
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