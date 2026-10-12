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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia stabile e Pd cala. M5S su, Vannacci scende

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
12 ottobre 2026 | 20.16
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia stabile, il Pd scende, il Movimento 5 Stelle cresce. Passo indietro per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Sono i dati del sondaggio Swg che oggi, lunedì 12 ottobre, evidenzia le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane al 27,7% come una settimana fa. La formazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein cedono lo 0,3% e scendono al 20,4%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dal 12,6% al 12,7%. Frenata di Futuro Nazionale: il partito creato e guidato da Roberto Vannacci cede lo 0,2% e ora vale il 7,6%. Si avvicina Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e arriva al 7,3%. Verdi e Sinistra sono fermi al 6,6%, mentre la Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,2% e si attesta al 5,4%.

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,7%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%).

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sondaggio tg la7 sondaggio elezioni
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