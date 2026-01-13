circle x black
Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

Le due scosse, con magnitudo fino a 4.5 e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione

Terremoto oggi Emilia Romagna, due scosse fra Forlì e Ravenna: le news

Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna
13 gennaio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato l’area di Ravenna, con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2.

Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente.

