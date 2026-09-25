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Vannacci: "Cerno vuole adozioni senza mamma e papà, non perdona Futuro Nazionale perché pensa diversamente"

Il generale sostiene che il direttore Giornale "supporta l'ideologia woke, ma il fondamento della comunità è l'unione stabile uomo-donna"

Roberto Vannacci e Tommaso Cerno - (Fotogramma/Ipa)
Roberto Vannacci e Tommaso Cerno - (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2026 | 17.03
Francesco Saita
LETTURA: 2 minuti

"Cerno fa l'ayatollah della sharia Lgbt e non perdona a Futuro Nazionale di pensarla diversamente". E' quanto ha detto all'AdnKronos Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, dopo le parole dello stesso Cerno, intervenuto a difesa del conduttore televisivo Pierluigi Diaco che, nel corso di una trasmissione, aveva raccontato dettagli del suo matrimonio gay, con alcuni bambini invitati a sedersi al tavolo degli sposi. "L'ex dirigente nazionale di Arcigay, oggi direttore de Il Giornale, supporta l’ideologia woke e fa a pezzi biologia, diritto e logica, inventando un matrimonio -matris munus: dono della madre- senza madre. Siamo ormai alla mania di onnipotenza creativa, pensando di produrre la realtà col cambiamento dei nomi delle cose".

Le polemiche sui social e la posizione di Rossano Sasso

Il racconto del matrimonio aveva fatto scattare polemiche sui social e l'intervento del vannacciano Rossano Sasso che sulla vicenda aveva detto: "Non contestiamo la presenza di conduttori omosessuali in televisione, ma contenuti che possano influenzare i bambini". Parole che hanno richiamato la proposta di Fn di istituire una fascia protetta in tv contro i contenuti definiti 'gender'.

Il racconto del matrimonio aveva fatto scattare polemiche sui social e l'intervento del vannacciano Rossano Sasso che sulla vicenda aveva detto: "Non contestiamo la presenza di conduttori omosessuali in televisione, ma contenuti che possano influenzare i bambini". Parole che hanno richiamato la proposta di Fn di istituire una fascia protetta in tv contro i contenuti definiti 'gender'.

L'affondo finale contro Cerno e le adozioni

"Pensano di trasformare in italiani quelli che non lo sono, con la bacchetta magica della cittadinanza, e ora fanno apparire matrimoni senza che vi sia la madre - attacca ora Vannacci - . Ma il fondamento della comunità è l'unione stabile tra l'uomo e la donna, garanzia della perpetuazione della società: il cucciolo d'uomo richiede un padre e una madre per essere generato, dopodiché per divenire autonomo abbisogna di minimo 10 anni (altri mammiferi se la cavano in qualche mese) nei quali ricevere l’educazione complementare di paternità e maternità".

"Cerno ha dichiarato in passato dove voglia arrivare: adozioni senza mamma e papà. A questo patriarcato degenerato che è dominio del diritto dei forti (gli adulti) sui fragili (i bambini), Futuro Nazionale oppone il patriarcato mediterraneo fondato su bellezza, amore, cura, sacrificio e complementarità di uomini e donne. La destra vera sa cosa sia il diritto naturale fondato sulla ragione e non obbedisce alla fatwa irrazionale dell’ayatollah Lgbt", conclude.

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Tag
ideologia woke sharia Lgbt matrimonio gay fascia protetta in tv
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