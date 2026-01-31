circle x black
Vannacci e Renzi, doppia smentita: "Nessun incontro"

Il vicesegretario della Lega e il leader di Italia viva dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera

Renzi e Vannacci - (Fotogramma)
31 gennaio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nessun incontro con il leader di Italia viva Matteo Renzi in alcun circolo romano". Lo assicura all'AdnKronos il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, smentendo indiscrezioni comparse oggi sul Corriere della Sera relative ad un incontro tra il generale e il senatore Matteo Renzi: 'Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per "azzoppare" Meloni (e neutralizzare Schlein)', il titolo dell'articolo.

Il leader di Italia viva smentisce con una nota. ''Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile", afferma Renzi. "Sono francamente sconvolto per come giornalisti di lunga esperienza inventino dal nulla notizie su commissione e non facciano le doverose, abituali, verifiche. Una cosa sono i retroscena più o meno credibili, una cosa le invenzioni", aggiunge Renzi.

