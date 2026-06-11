"Televisivamente efficace" per Italo Bocchino. "Ha bucato lo schermo", per Luca Telese. La performance del generale Roberto Vannacci, ospite mercoledì sera di Lilli Gruber a Otto e mezzo, viene promossa dal direttore editoriale del 'Secolo d'Italia', ma senza voto ("io non ho fatto neanche il caporale, i soldati semplici non danno voti ai generali" scherza), e dal conduttore di 'In onda'.

Una efficacia che si traduce subito in un nodo politico. ''Credo che nell'ordine bipolare sarà un problema non solo per il centrodestra ma anche per il centrosinistra - commenta Telese -. Prenderà voti nella destra, ma questo è scontato, ma pescherà anche nella rabbia delle periferie, con un consenso nei quartieri popolari, magari piccolo ma che condizionerà tutto il dibattito". Non solo, "imporrà nell'agenda, come è accaduto dalla Gruber, sloganistiche sulla migrazione che si possono contestare o meno ma le pianta nel dibattito". Ultimo aspetto, Vannacci "fa improvvisamente invecchiare il centrodestra. Un aspetto devastante per la Meloni e Salvini perché si ripresenta con toni ancora piu estremi e radicali. Dice 'facciamo la remigrazione di 'mezzo milione di persone' e dal momento che tu sei la destra che ha governato ti fa un male drammatico. Sembri vecchio, perché Vannacci lo sta dicendo più rotondo . E' populismo, ma come diceva Pietro Nenni 'c'è sempre qualcuno più puro... che ti epura".

Bocchino dà atto al leader di Futuro nazionale di essere andato ''nella fossa dei leoni'' e di essere riuscito "a non perdere la pazienza neanche un minuto. Nonostante sia stato fortemente incalzato sia da Lina Palmerini sia da Gruber, è riuscito a dire quello che voleva dire". D'altronde ''per fare il comandante del Col Moschin, della Folgore e della Task Force 45 bisogna essere persone con i nervi saldissimi. Al confronto, la trasmissione della Gruber per lui è una passeggiata! I modi sono stati molto abrasivi, come è nella sua natura ma i temi sono quelli che interessano gli italiani. L'immigrazione e la sicurezza sono i due grandi temi che interessano agli italiani, così come gli italiani sono stanchi, anzi stanchissimi, delle follie woke e quindi lui, ovviamente, martella laddove martellano le destre radicali''. Nessuna sorpresa per i toni pacati neanche da parte di Telese. "Ho notato che aveva una sudorazione intorno alla bocca, quindi era emozionato, però ha mantenuto quel sangue freddo, sarcastico che è la sua cifra". Anche gli ascolti lo hanno premiato. "Ha fatto un ottimo risultato di audience - sottolinea Bocchino - perché il 9,9% di share è un risultato molto importante in questo momento della stagione dei talk, un po' più di bassa marea, perché il clima aiuta a uscire di più, a tornare più tardi a casa. Resta però il grande dilemma: il fenomeno Vannacci a vantaggio di chi è? Vuole far vincere il centrodestra o il campo largo?''.