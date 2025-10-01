circle x black
Cerca nel sito
 

Ventenne leghista lancia movimento pro-Israele, ma sui social inneggia a Hitler

Alessio Santonicola: "Ho tessera Salvini premier, ora appoggiare Netanyahu. Il Fuhrer? Voleva difendere sua Nazione e aveva a cuore i cittadini"

Ventenne leghista lancia movimento pro-Israele, ma sui social inneggia a Hitler
01 ottobre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Leghisti in fermento a Viareggio, dove a tenere banco è il neonato movimento 'Italia appoggia Israele' che il ventenne Alessio Santonicola, classe 2005, ha deciso di creare, per dar vita a un gruppo di appoggio allo stato israeliano. La posizione del giovane ha però fatto nascere molte discussioni sulle reali intenzioni di Santonicola. Non sono infatti sfuggiti alcuni post precedenti che il ragazzo ha disseminato sulle piattaforme social. In più di uno, infatti, omaggia il dittatore tedesco Adolf Hitler ("il mio idolo, io sono la sua reincarnazione").

Il Fuhrer, in un fotomontaggio pubblicato, appare anche sulla Torre Eiffel -dove non riuscì mai a salire- in una immagine con una coppia di fidanzati che gli stanno accanto. E pure qui il tributo al capo del nazismo non manca: "L'anima del dittatore accanto ai due innamorati", si legge nella dida. Quanto basta per porre dubbi sulla reale vicinanza al popolo ebraico, sbandierata oggi da Santonicola il quale all'AdnKronos conferma però l'impegno per Israele: "Basta con le fake news sullo stato sionista", dice spiegando la sua iniziativa, che per ora "ha messo insieme una trentina di persone, animate dall'obiettivo di dire la verità a difesa di Israele, su cui circolano troppe falsità".

La politica è un pallino del viareggino, studente di scienze politiche a Pisa: "Sono iscritto alla Lega dal 2024 -assicura- e faccio parte de 'il mondo al contrario', il movimento a sostegno di Vannacci. A riprova della stima non mancano foto disseminate sui social che lo ritraggono con il generale, anche lui residente a Viareggio. Santonicola rivendica la simpatia per Hitler. "Certo -dice- io sono di estrema destra, Hitler era uno che aveva a cuore la nazione tedesca, l'ha difesa dagli immigrati, come vuole fare Trump, di cui ho molto apprezzato il monito dall'Onu all'Europa sui flussi migratori che rischiano di farci sparire". Sui social anche un quadro dedicato a Putin: "Ammiro pure lui per gli stessi motivi, l'ho dipinto io in sella a un orso bruno". "Ma ora -conclude- ho deciso di impegnarmi a favore di Netanyahu". (di Francesco Saita)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
movimento pro Israele Alessio Santonicola Italia appoggia Israele Adolf Hitler
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza