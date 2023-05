Poste, scade l'8 maggio la nuova offerta Supersmart

Scade l’8 maggio la nuova offerta Supersmart Premium 300 giorni che o ffre ai possessori di Libretto Smart un rendimento del 3% annuo lordo sulle nuove somme accantonate e portate a scadenza . E’ possibile attivarla presso tutti gli uffici postali oppure, se si è titolari di un libretto abilitato alle funzioni dispositive, anche online sul sito www.poste.it o da App BancoPosta. Sono oltre 27 milioni gli italiani che hanno scelto i prodotti del risparmio postale che sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti al 100% dallo Stato italiano. In alternativa è possibile attivare anche l’offerta Supersmart 180 giorni, che consente ai titolari di un Libretto Postale Smart di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto e di ottenere a scadenza dei sei mesi, un tasso annuo lordo dell’1,50%. Per entrambe le offerte l’importo minimo sottoscrivibile è 1.000 euro, incrementabile per euro 50,00 e multipli.