Potenziamento difesa aerea, approvato in Commissione Affari esteri lo schema di decreto

La Commissione Affari esteri del Senato ha proseguito e concluso l’esame in sede consultiva primaria dello Schema di Decreto ministeriale riguardante l’approvazione del programma pluriennale di ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica, a protezione del territorio nazionale e dell’Alleanza atlantica (Atto n.377). Al termine dell’esame la Commissione si è espressa approvando la proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, Sen. Spelgatti (Lega). Nel testo della proposta di parere viene ribadita l’esigenza di potenziamento delle capacità di difesa aerea e missilistica quale contributo alla difesa integrata della NATO, vengono considerati positivamente i costi complessivi del programma e viene raccomandato al Governo di fornire puntuali informazioni sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

La scheda del provvedimento