Prezzi benzina, oggi ancora in calo alla pompa

Giornata senza rilevazione delle quotazioni dei prodotti raffinati, ieri, per via dei funerali della regina Elisabetta II

Prezzi di benzina e gasolio oggi ancora in calo con nuovi ribassi per Eni e Tamoil. Giornata senza rilevazione delle quotazioni dei prodotti raffinati, ieri, per via dei funerali della regina Elisabetta II.

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil ribasso di un cent/litro sulla benzina e di due sul gasolio. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, indicano la benzina self service a 1,691 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,692, pompe bianche 1,687), diesel a 1,799 euro/litro (-4, compagnie 1,801, pompe bianche 1,796). Benzina servito a 1,837 euro/litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,750), diesel a 1,943 euro/litro (-2, compagnie 1,985, pompe bianche 1,856). Gpl servito a 0,794 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,062 euro/kg (+3, compagnie 3,258, pompe bianche 2,906), Gnl 3,208 euro/kg (-3, compagnie 3,295 euro/kg, pompe bianche 3,145 euro/kg).

Quanto ai prezzi sulle autostrade, benzina self service 1,799 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,894 euro/litro (servito 2,149), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,718 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg. In base alle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura del 16 settembre convertita al cambio dell'euro del 19 settembre, la benzina a 625 euro per mille litri (-2, valori arrotondati), diesel a 836 euro per mille litri (-3 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1103,03 euro per mille litri, diesel a 1203,10 euro per mille litri.