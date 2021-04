'Pro Climate', dm lancia una nuova linea a impatto zero per l'ambiente

In occasione della giornata della mondiale della Terra, la catena commerciale europea di prodotti per la cura della casa e della persona, in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino ha sviluppato una proposta con il miglior bilancio ecologico. Disponibile sul mercato italiano a partire da l29 aprile

Prodotti a impatto ambientale zero lungo l'intero ciclo di vita: dallʼestrazione delle materie prime, alla produzione, fino al trasporto e allo smaltimento. La rivoluzione arriva dalla dm, la grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, che in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino, ha sviluppato i primi prodotti 'Pro Climate' ovvero con il miglior bilancio ecologico possibile, disponibili sul mercato italiano a partire dal 29 aprile. La linea comprende prodotti di uso quotidiano: dallo shampoo al gel doccia ai prodotti per la cura del viso e del corpo, dalla carta igienica ai detersivi per piatti e bucato. Da anni l'obiettivo di dm è impegnato a fornire ai propri clienti alternative ecologiche.

"Le marche dm, sviluppate in-house, ci offrono da anni l'opportunità di evolvere nella direzione della sostenibilità". Ed è così che oltre "ad una sempre più vasta gamma di prodotti a impatto climatico zero che già offrivamo, siamo stati in grado di sviluppare un’intera linea di prodotti a impatto ambientale zero", afferma l'amministratore delegato di dm Italia, Hubert Krabichler. In collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino e con i partner di produzione, è stato così analizzato l’impatto sull'ambiente di ciascun articolo nel corso dell’intera filiera, con l’obiettivo di ridurlo fin dall’inizio. E dove non si arriva dm attiva progetti di compensazione.

"L’impatto ambientale inevitabile legato alla produzione e allo smaltimento dei prodotti viene poi compensato agendo su cinque effetti ambientali: effetto serra, eutrofizzazione, acidificazione, smog fotochimico e perdita di ozono. Attraverso progetti di rinaturalizzazione contribuiamo al ripristino dell'equilibrio ecologico. In questo modo, i nostri prodotti sono a impatto ambientale zero e contribuiscono attivamente alla tutela dell'ambiente" afferma Kerstin Erbe, amministratore delegato di dm Germania.

In particolare, spiega Dr. Matthias Finkbeiner dell'Università Tecnica di Berlino, “a differenza di quanto accade con i prodotti a impatto climatico zero, per i quali vengono compensate solo le emissioni di Co2, con questi prodotti abbiamo analizzato l'impatto relativo a cinque effetti ambientali che si verificano durante l'intero ciclo di vita di un prodotto: dall'estrazione delle materie prime, alla produzione di materiali e prodotti, fino al trasporto e allo smaltimento. Riduciamo al minimo l'impatto ambientale in fase di sviluppo del prodotto ottimizzando i processi di produzione e riducendo le materie prime e quelle usate per l'imballaggio”.

I costi ambientali generati così vengono investiti da dm in progetti di riqualificazione di aree geografiche duramente colpite da attività industriali o minerarie. Per farlo, dm si affida a HeimatErbe, società esperta in compensazione ambientale che si occupa di ripristinare queste aree riqualificandole nel miglior modo possibile.