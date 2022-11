Qatar 2022, Giovanna Martini su 7Gold con i Mondiali visti dalle donne

Giovanna Martini, volto noto di 7Gold, torna in tv in occasione dei Mondiali del Qatar. Lo fa sapere l'emittente con una nota. Dal 20 novembre, e per cinque domeniche consecutive, la giornalista condurrà “Domenica Mondiale”, in onda dalle 20.30 alle 23.30. Al suo fianco, in studio, ci saranno solo donne: una schiera agguerrita di opinioniste chiamate ad analizzare le notizie in arrivo dal Qatar e a confrontarsi con i colleghi che interverranno da remoto alla trasmissione.

“E’ un progetto al quale tengo molto – spiega Martini -, con i vertici della Rete lo abbiamo preparato nei minimi particolari, fin dalla scelta delle mie preparatissime compagne di viaggio. Con noi vedrete un Mondiale nuovo e diverso: sono sicura che vi piacerà”.

Accanto a Giovanna Martini, ospiti fisse in studio, ci saranno: Marianna Montagnino, giornalista, tifosissima del Toro, già opinionista sportiva di Rai 2 e Tiki Taka su Italia 1, finalista nazionale Miss Italia 2019; Lucia Petraroli, giornalista già collaboratrice di RaiSport, Gazzetta TV, Infront Sport, alla quale è stata affidata anche la conduzione di “Aspettando Domenica Mondiale” (in onda sempre dal 20 novembre ogni domenica dalle 18.00 alle 20.00); Daniela Vantaggiato, salentina, opinionista tv, tifosa del US Lecce e presenza fissa allo stadio via del Mare.

Ma la programmazione di 7 Gold durante i Mondiali proporrà anche altri appuntamenti quotidiani. Ogni sera, nel corso delle sue trasmissioni sportive dedicate ai Mondiali, 7Gold offrirà ai telespettatori i collegamenti in diretta dal Qatar di due testimoni di eccezione: Evaristo Beccalossi, leggenda del calcio e opinionista della famiglia 7Gold; Massimo Ciccognani, caposervizio del quotidiano Il Tempo.

Dal 21 novembre al 19 dicembre nove puntate del Processo, in onda come sempre il lunedì e il martedì, saranno dedicate ai Mondiali del Qatar. Maurizio Biscardi, in coppia con Francesca Barbara Ovieni (il lunedì) e con Vanessa Minotti (il martedì) racconterà ai telespettatori di 7 Gold il dietro le quinte della grande kermesse che si svolgerà in Qatar.Classifiche, pagelle, curiosità, rivelazioni saranno esaminate da un ricco parterre di ospiti.

In particolare conosceremo i talenti emergenti, possibili obiettivi del calciomercato di gennaio, grazie alle segnalazioni dell’esperto di mercato Paolo Bargiggia e all’occhio attento di Emanuele Tramacere, di Calciomercato.com.

Dal 20 novembre al 18 dicembre Diretta Stadio lascerà il posto a Diretta Mondiali. Ogni mercoledì, giovedì e sabato gli ospiti in studio e collegati di Diretta Mondiali passeranno in rassegna le notizie e le curiosità in arrivo dal Qatar. Sotto la lente di Diretta Mondiali finiranno i campioni stranieri che militano in Serie A e che saranno impegnati nella World Cup con le rispettive nazionali. In conduzione si alterneranno Vittoria Castagnotto, Ylenia Totino, Francesco Bonfanti, Federico Bertone e Paolo Marcello.

Tra gli ospiti in studio o collegati si alterneranno nomi noti della famiglia 7 Gold, da Giacomo Ferri a Massimo Brambati, da Evaristo Beccalossi a Luciano Moggi, da Francesco Oppini a Filippo Tramontana, da Fabio Santini a Claudio Zuliani, da Tiziano Crudeli a Gianni Solaroli, da Michele Borrelli a Riccardo Fusato, da Marcello Chirico a Elio Corno, da Paolo Vinci ad Antonio Vitiello.

Non ultimo il prezioso contributo delle sedi locali collegate con Enrico Ciaccio e Luca Bello dall’Emilia Romagna, con Lorenzo Petiziol e Alberto Cristani dal Triveneto, Franco Melli dal Lazio e Gianluca Vigliotti dalla Campania.