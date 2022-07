Quarta dose over 60 e fragili, il piano per la nuova campagna vaccinale

Quarta dose over 60 e fragili, è pronto il piano per la nuova campagna vaccinale. Servirà 1 hub ogni 50mila abitanti. Lo prevedono le linee di indirizzo per l''Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid' contenute nella lettera - che l'Adnkronos Salute ha avuto modo di consultare - che il generale Tommaso Petroni, a capo dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale, ha inviato alle Regioni.