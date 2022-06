Reggio Emilia, morti due paracadutisti al Campovolo

Due paracadutisti sono morti al Campovolo di Reggio Emilia per un incidente durante un evento. Per stabilire un record avevano effettuato un tentativo di aggancio, ma a causa di una manovra errata le vele si sono intrecciate e sono caduti al suolo. La scuola di paracadutismo sportivo che organizzava la gara, ha riferito su Facebook la dinamica dell'incidente: "Nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimi paracadutisti con migliaia di lanci all'attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l'avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo. Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il tempestivo arrivo delle automediche e dell'elisoccorso non riuscivano ad evitare il decesso di entrambi nonostante il lunghissimo tentativo di rianimazione".