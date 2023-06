Report, Santanchè: "Aziende? Sono tranquilla"

''Sono tranquilla e rilassata, mi dispiace solo da mamma che soffre perché mio figlio non può capire, ma sono resiliente e sono tranquilla''. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo a 'Capri d'autore' e rispondendo a una domanda sull'inchiesta di Report che nell'ultima puntata si è soffermata su alcune aziende riconducibili all'esponente del governo Meloni.

''Io sono tranquilla. Mio padre era l'ottavo figlio di contadini, oggi non c'è più, mi continua a mancare e mi ha insegnato due cose: se non fai male non avere paura, se non rubi non devi nascondere. Sono tranquilla e rilassata", afferma.