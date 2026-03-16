Rete di contatti del Ministro Tajani per la de-escalation in Medio Oriente

In ottica di promozione e sostegno dell’azione diplomatica e del dialogo per giungere a una de-escalation nella regione del Golfo e, più in generale in Medio Oriente, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto una serie di contatti con i suoi omologhi dell’Arabia Saudita e dell’India. Al centro dei colloqui, un aggiornamento sulla situazione, specie alla luce dei nuovi attacchi contro diversi Paesi dell’area da parte dell’Iran. Il capo della Farnesina ha ribadito l’impegno del Governo italiano per una de-escalation e una soluzione pacifica della crisi, oltre che per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza marittima, specie nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Inoltre, al Ministro saudita, Tajani ha ribadito la solidarietà per gli attacchi subiti e il ringraziamento per la collaborazione con le Ambasciate e i Consolati italiani per facilitare l’assistenza ai nostri connazionali. Al collega indiano, il Ministro Tajani ha riportato come i recenti sviluppi rendano ancora più necessaria la realizzazione del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, IMEC, per diversificare le connessioni commerciali, energetiche e digitali. Ulteriori colloqui sono previsti nei prossimi giorni con il Primo Ministro del Qatar e con il Ministro degli Esteri della Turchia.

Il comunicato della Farnesina