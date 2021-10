Riapertura discoteche, capienza cinema e stadi: le misure dall'11 ottobre

Riapertura delle discoteche e capienza per stadi, cinema e teatri. Il Consiglio dei ministri ha deliberato nuove misure che entreranno in vigore l'11 ottobre.

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Per quanto riguarda il pubblico a eventi e competizioni sportive, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.